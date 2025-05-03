Sapanca'da bungalovun havuzunda baygın bulunan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da bungalovun havuzunda baygın bulunan çocuk hayatını kaybetti

Sapanca\'da bungalovun havuzunda baygın bulunan çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'dan, Sakarya'nın Sapanca ilçesine tatile gelen ailenin 6 yaşındaki çocukları havuzda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

03.05.2025 23:16
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İstanbul'dan Sapanca'ya tatile gelen Tekin ailesinin 6 yaşındaki çocuğu, bungalovun havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

KÜÇÜK ÇOCUK BUNGALOVUN HAVUZUNDA BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay, Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekin ailesi tatil için İstanbul'dan Sapanca ilçesine geldi. Burada bungalov kiralayan ailenin 6 yaşındaki çocukları İ.T., evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, hayatını kaybeden çocuğun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu hastalık sebebi ile tedavi gördüğü de öğrenildi. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İstanbul, sakarya, Sapanca, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Tatil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da bungalovun havuzunda baygın bulunan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Volkan Aka:
    Bungalov lar baştan başa sıkıntı mekanı cennet olsun inşllah 10 1 Yanıtla
  • caghanunver:
    bungalovlarda bi uğursuzluk varda hayır olsun.. 8 0 Yanıtla
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