Sapanca'da Motosikletli Sürücü Tehlikeli Hareketler Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca'da Motosikletli Sürücü Tehlikeli Hareketler Sergiledi

Sapanca\'da Motosikletli Sürücü Tehlikeli Hareketler Sergiledi
14.07.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plakasız motosiklet sürücüsü, tehlikeli makas atarak emniyet şeridinde ilerledi. Görüntüler kaydedildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde plakasız ve abart egzozlu motosikletin sürücüsünün makas atarak tehlikeli hareketler sergilemesi araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sapanca ilçesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, plakasız ve abart egzozlu motosikletin sürücüsü, makas atıp emniyet şeridinden ilerledi. Tehlikeli hareketler sergileyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerinin canını adeta hiçe saydı. Yaşanan o anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, plakasız ve abart egzoz bulunan motosikletin sürücüsünün halk otobüsü ile otomobilin arasından adeta silme bir şekilde makas atması, sinyal kullanmadan şerit değiştirip emniyet şeridine girerek ilerlemesi yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da Motosikletli Sürücü Tehlikeli Hareketler Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
14:55
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:33
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:28:31. #7.12#
SON DAKİKA: Sapanca'da Motosikletli Sürücü Tehlikeli Hareketler Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.