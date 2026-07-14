Sapanca\'da Motosikletli Sürücü Tehlikeli Hareketler Sergiledi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde plakasız ve abart egzozlu motosikletin sürücüsünün makas atarak tehlikeli hareketler sergilemesi araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sapanca ilçesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, plakasız ve abart egzozlu motosikletin sürücüsü, makas atıp emniyet şeridinden ilerledi. Tehlikeli hareketler sergileyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerinin canını adeta hiçe saydı. Yaşanan o anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, plakasız ve abart egzoz bulunan motosikletin sürücüsünün halk otobüsü ile otomobilin arasından adeta silme bir şekilde makas atması, sinyal kullanmadan şerit değiştirip emniyet şeridine girerek ilerlemesi yer aldı. - SAKARYA