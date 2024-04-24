Sapanca'da ölü bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Sapanca'da ölü bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı

Sapanca\'da ölü bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı

Sapanca'nın Soğucak Yaylası'nda ölü bulunan 27 yaşındaki kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

24.04.2024 10:29
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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası'nda 27 yaşındaki kadının ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

21 Nisan günü Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt (27) olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Kurt'un vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, Kurt'un yaylaya 1'i kadın, 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. Yapılan çalışma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu kullanmaktan suç kayıtları olduğu da öğrenildi. Şahıslar jandarmada merkezinde, yaylada uyuşturucu kullandıklarını, aralarında çıkan tartışma sonrasında Betül Kurt'un yanlarından ayrıldıklarını, ölümüne ilişkin alakaları olmadıklarını ve arkadaşları Kurt'un öldüğünü sonradan duyduklarını ifade ettikleri öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kişilerden B.D.(31) isimli kadın tutuklanırken iki erkek şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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