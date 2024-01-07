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Sapanca'da Silahla Oynarken Akrabasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sapanca'da Silahla Oynarken Akrabasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi silahla oynarken, akrabası olan 37 yaşındaki adamı göğsünden vurarak yaraladı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Sapanca\'da Silahla Oynarken Akrabasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı
07.01.2024 - 11:05,
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi silahla oynarken, akrabası olan 37 yaşındaki adamı göğsünden vurarak yaraladı.

Gazipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.T. isimli kişi, silahla oynarken akrabası olan 37 yaşındaki A.T.'yi göğsünden vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ilk olarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesine buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, silahla birlikte yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Gazipaşa, Sakarya, Sapanca, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Silahla Oynarken Akrabasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sapanca'da Silahla Oynarken Akrabasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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