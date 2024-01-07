Sapanca\'da Silahla Oynarken Akrabasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi silahla oynarken, akrabası olan 37 yaşındaki adamı göğsünden vurarak yaraladı.

Gazipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.T. isimli kişi, silahla oynarken akrabası olan 37 yaşındaki A.T.'yi göğsünden vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ilk olarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesine buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, silahla birlikte yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı. - SAKARYA