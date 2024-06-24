Sapanca'da Silahlı Kavga: İzinli Çıkan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da Silahlı Kavga: İzinli Çıkan Şahıs Hayatını Kaybetti

Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen bir şahıs, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti. İş yerinde meydana gelen olayda, tartışma sonucunda şüpheli tarafından ateş edilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

24.06.2024 20:29
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahıs, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Olay, Muradiye Mahallesi'nde C.Ö.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu'na ateş etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Volkan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemerin ardından Sağıroğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli C.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Silahlı Kavga: İzinli Çıkan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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