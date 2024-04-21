Sapanca\'da Soğucak Yaylası\'nda Kadın Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası'nda bir kadın cesedi bulundu.
Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt (27) olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Kurt'un vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda 27 yaşında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmedi. Ölüm sebebi otopsi sonrasında netlik kazanacak.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana gelen kazada, M.T. yönetimindeki kamyonet ile A.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Adıyaman'da, motosikletin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpma anları kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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