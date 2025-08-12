Sapanca'da Tabanca ile Açılan Ateşte 2 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir işletmenin bahçesinde tabanca ile açılan ateş neticesinde 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. (33) isimli şahıs, işletmenin bahçe kısmında bulunan M.K. (40) ve S.D.'ye (42) tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen M.K. ve S.D.'nin tedavisi sürerken, saldırının ardından kaçan M.D.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. - SAKARYA