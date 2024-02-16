Sapanca\'da Taş Duvar İşçisi Yabancı Uyruklu Şahıs Ölü Bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taş duvar işçiliği yapan 42 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, odasında arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.
Rüstempaşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Adil İsmayılov (42), aynı dairede kalan arkadaşları tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmayılov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsmayılov'un cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başttı. - SAKARYA
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Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.
Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni cezaevinde hayatını kaybetti. Navalni 2 hafta önce ilettiği mesajda mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Putin'i protesto etmek için seçmenlerden oy kullanmalarını istemişti.
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