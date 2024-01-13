Sapanca\'da Tek Katlı Ev Yangında Hasar Gördü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tek katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar meydana geldi.

Yangın, Göl Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bulunan F.O.A.'ya ait tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA