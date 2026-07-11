Sapanca\'da Terkedilmiş Evde Yangın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde terkedilmiş halde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu binalara sıçramadan söndürülen yangında yapı ağır hasar gördü.

Olay, Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde yer alan Kastarcı Sokak'ta meydana geldi. S.Y.'ye ait olduğu belirlenen boş evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede kontrolden çıkan yangın müstakil evin çatısını kaplarken, yükselen siyah dumanlar mahalleden fark edildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde alevler bitişikteki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAKARYA