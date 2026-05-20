Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu

20.05.2026 15:31
Sapanca'da jandarma, bungalovda uyuşturucu ele geçirerek 4 suçtan aranan bir şüpheliyi tutukladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince bungalova düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 ayrı suçtan aranması olan ve Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheli ile yanındaki şahıs yakalandı. Bungalovda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik fiziki ve teknik çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, hedefteki şahsın 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'kasten yaralama' ve 'parada sahtecilik' gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Aldığı cezalar nedeniyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen şüpheli ile baskın esnasında yanında bulunan diğer şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Narkotik timlerinin de katılımıyla bungalovda ve şahısların üzerinde yapılan detaylı aramalarda 102 gram kokain, 177 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddeler, ön ekspertiz ve kriminal inceleme yapılmak üzere Narkotik Şube ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 ayrı suçtan aranan ve yurt dışına kaçma planı yapan diğer şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

