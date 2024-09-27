Sapanca\'da Uyuşturucu Ticareti: Karı-Koca Tutuklandı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.İ. ile eşi S.İ.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çiftin evinde esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan karı-koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA