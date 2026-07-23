Sapanca Gölü'nde 35 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde 35 Kişi Mahsur Kaldı

23.07.2026 00:35
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Olumsuz hava şartları nedeniyle Sakarya'da 35 kişi, AFAD ekipleri tarafından güvenle kurtarıldı.

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde botlar ile SUP boardlarla göle açılan ve olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kalan 35 kişi, AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, Sapanca Gölü'nün farklı noktalarında botlar ve SUP boardlarla göle açılan vatandaşların olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kaldığı bildirildi. İhbarlar üzerine Sakarya İl AFAD Müdürlüğü tarafından 6 personel, 2 bot ve 2 araç bölgeye sevk edildi. Ekipler gölde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde mahsur kalan ilk 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı. Devam eden çalışmalarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 8 ayrı vakada, 17 kişinin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı, 12 kişinin ise AFAD ekiplerince kurtarıldığı belirlendi. Telefonlarının suya düşmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamayan ve gölde sürüklenen 3 kişi de ekipler tarafından tespit edilerek güvenli şekilde tahliye edildi. AFAD ekiplerinin bölgeden dönüşü sırasında ise yine telefonlarının suya düşmesi sebebiyle yardım çağrısında bulunamayan, biri engelli olmak üzere 3 kişinin daha gölde mahsur kaldığı belirlendi. Söz konusu vatandaşlar da ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen toplam 35 vatandaşın tamamı güvenli alana ulaştırılırken, olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sapanca Gölü'nde 35 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika

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