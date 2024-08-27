Şaphane ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

3.Sayfa

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığında ilçe güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tarık Ünal, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Bilal Turğut ve Orman İşletme Şefleri Muhammet Ali Keten ve Can Akay katıldı.

Toplantıda, mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilerek, ilçenin huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. - KÜTAHYA