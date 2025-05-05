Sapık patrondan evine çağırdığı 15 yaşındaki işçiye istismar

İstanbul Şişli'de meydana gelen olayda Akın A. (31) isimli şahıs kadın kuaförlüğü yaptığı iş yerinde çalışanı olan 15 yaşında Rüya G. İsimli kız çocuğunu evine davet etti. Rüya G. dedesinin izin vermeyeceğini söyleyip teklifi reddetti. Bunun üzerine Akın A. kız çocuğun dedesini arayarak izin aldı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP DOKUNMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; ikili şüphelinin evinde buluştu, sohbet ettikleri sırada Akın A. alkol almaya başladı. Bir süre sonra kıyafetlerini çıkartan Akın A, Rüya G'nin üzerine gelip koluna dokundu. Neye uğradığını şaşıran kız çocuğu duruma tepki göstererek evden kaçtı. Durumu ailesine anlatan Rüya G. daha sonra birlikte karakola giderek şüpheli kişiden şikayetçi oldu. Akın A. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Akın A. karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddederek, Rüya ve kız kardeşiyle plan yaptıklarını, kardeşinin gelmeyeceğini söylemesi üzerine Rüya'nın beraber vakit geçirebileceklerini söylediğini belirtti. Evde Rüya ile buluştuklarını söyleyen şüpheli Akın A. böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti.

"AKŞAM 7 GİBİ GEL" DEYİP...

Rüya G. ifadesinde, Akın A'nın kendisine "Akşam 7 gibi gel "deyip vakit geçirmek istediğini, kendisine dedesinin izin vermeyeceğini söylemesi üzerine izin aldığını sonrasında şahsın evine gittiklerini ifade etti. Şüphelinin konuştukları sırada omzuna dokunduğunu daha sonra telefonla konuşmaya gidip döndüğünde, sinirle ışıkları kapatıp pantolonunu çıkardıktan sonra üzerine gelip kolunu tuttuğunu kaydetti.

CİNSEL İSTİSMARA TEŞEBBÜS SUÇU OLUŞTU

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli şahıs için iddianame hazırlanıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Rüya G.'nin cinsel istismar olayını ayrıntı vererek anlattığı ifadesinde çelişkinin bulunmadığı, ikili arasında bir husumetin olmadığı belirtildi. Şüpheli Akın A.'nın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, eyleminin ani ve kesintisiz olmadığı belli yoğunluğa ulaşıp sarkıntılık düzeyinde kalmadığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin kız çocuğunun omuzuna masaj yapıp alt bölgesindeki kıyafetleri çıkartarak üzerine gelmesi, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs suçunu oluşturduğu ve yeterli delilin bulunduğu ifade edildi.

16 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, şüpheli Akın A. için Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 16 yıl hapsini istedi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek