Şapkalılar Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika
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Şapkalılar Operasyonu: 24 Gözaltı

22.06.2026 15:16
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İstanbul merkezli operasyonda 'Şapkalılar' suç örgütüne yönelik 24 kişi gözaltına alındı.

Kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, örgüt üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurları tehdit ederek para talep ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştığının değerlendirildiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına arananlar arasında örgüte hukuki destek sağlayan, yönlendirme yapan 2'si kadın 4 avukat olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer kişilerin ise kurşunlama, tehdit olaylarına karıştığı, örgüte finansal ve lojistik destek sağladığı tespit edilirken örgütün içinde 4 farklı grubun olduğu öğrenildi. Avukatlardan bir tanesinin ise yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şapkalılar Operasyonu: 24 Gözaltı - Son Dakika

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