Saraçhane'de Gözaltılar: Polis Ekiplerine Yabancı Madde Atıldı

Saraçhane'de polis ekiplerine yabancı madde atıldı. Polis madde atanlara müdahale ederken, bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nce Saraçhane'de yapılan miting sonrası bir grup uyarılara rağmen dağılmak istemedi. Polis ekiplerine su şişesi ve yabancı maddeler atan gruba müdahale edildi. Müdahale sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Grubun bir kısmı ise ara sokaklara dağıldı. - İSTANBUL