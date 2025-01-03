Şarampole Uçan Araçta Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Şarampole Uçan Araçta Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, itfaiye sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

03.01.2025 16:33
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Şarampole uçan araçta yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaralı sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye halat yardımı ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza, Pazarköy-Güzlek yolu üzeri Hasanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 HV 9531 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şarampole Uçan Araçta Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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