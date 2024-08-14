Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

14.08.2024 16:56
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Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eminceler Mahallesi, Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Erbay'ın kullandığı 16 AES 050 plakalı otomobil, kavşakta Orhan Dolay'ın kullandığı 07 FFH 37 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, şarampole uçarak ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine; olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Batuhan Erbay ile yolcu olarak bulunan Yusuf Pakır ve Nurdane Pakır itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Araçta çıkan duman sonrası ekipler, oluşabilecek yangına karşı müdahale etti. Sürücülerin yara almadığı kazada, 2 yolcu yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

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