Saraybosna'daki Cinayetler İçin İtalya'da Soruşturma

İtalya'da " Saraybosna'da insan avı" cinayetlerine karışan İtalyan vatandaşlarına ilişkin soruşturma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada polisin "önemli delillere" ulaştığı açıklandı.

İtalyan polisi, Bosna Hersek'teki savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'ya gelerek burada keskin nişancı tüfeğiyle sivillere ateş açan Batılı katiller arasında yer aldıklarından şüphe edilen İtalyan vatandaşlarından birinin evinde arama yaptı. Milano Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, aramada polisin "önemli deliller" ele geçirdiği duyuruldu. Savcılık, Alessandria'dan 64 yaşındaki bir erkeğin evindeki aramalarda şahsın teknik ekipman ve susturucuyla görüldüğü bir fotoğrafın da bulunduğunu açıkladı.

Eski partneri şüphelinin "Müslümanlara ateş etmek için" Bosna'ya gittiğini anlattı

Eve yapılan operasyon, şüphelinin eski partnerinin verdiği ifadelerin ardından gerçekleşti. Şüphelinin eski partneri, ifadesinde şüphelinin kendisine 1990'lı yıllarda Bosna'da işlediği cinayetler yüzünden kabuslar gördüğünü anlattığını aktardı. Eski partner ifadesinde ayrıca, şüphelinin sivillere ateş açmak amacıyla Bosna'ya kendisiyle birlikte başkalarının da gittiğini itiraf ettiğini anlattı. İtalyan basınındaki haberlere göre eski partner açıklamasında, "Bana, Milano'dan uçakla yola çıktığını ve yanında hafta sonunu keskin nişancılık yaparak geçirip, Müslümanlara ateş etmek için onunla seyahat eden başka kişilerin de olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Haberlerde, daha önce ifade vermeyi reddederek susma hakkını kullanan şüpheliye ait fotoğrafın Bosna'da çekildiğinin tahmin edildiği ve arkasında savaş bölgesine giriş izni niteliğindeki yazılar bulunduğu da belirtildi.

En az 4 şüpheli soruşturuluyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre savcılar, Alessandria'da yaşayan şüphelinin yanı sıra aralarında 80 yaşında eski bir kamyon şoförü, Brianza'da yaşayan 64 yaşındaki bir iş insanı ve Toskanalı bir şüphelinin de bulunduğu en az 4 kişi hakkında soruşturma yürütüyor.

Milano'nun tanınmış ailelerinden birinin üyesi inceleniyor

İngiliz The Times gazetesi, İtalyan savcıların 1990'lı yıllarda Saraybosna'da sivilleri hedef alarak vurmak için para ödediğinden şüphelenilen Milanolu bir aristokrat hakkında da soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. "Saraybosna Safarisi" olarak adlandırılan soruşturma kapsamındaki en yeni şüpheli olan ismin Milano'nun tanınmış ailelerinden birinin üyesi olduğu ve silah koleksiyonculuğu ile ilgilendiği ifade edildi.

Gazeteye konuşan İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni, savcıların şüpheliye kendisinin yönlendirdiği bir tanık sayesinde ulaştıklarını anlattı. Gavazzeni, "Bir tanık bana ulaştı ve aristokratın yemek masalarında birden fazla vesileyle arkadaşlarına safari konusunda övündüğünü anlattı" dedi.

Gavazzeni, Milanolu aristokratın arkadaşlarının da sorgulandığına inandığını söyledi.

"Soruşturmalar Avrupa'nın dört bir yanında hız kazanıyor"

İddialara göre çocukları ve hamile kadınları vurabilmek için ilave ücret ödeyen, gün boyu süren atışların ardından gece geç saatlere kadar eğlenen ve en güzel kadınları vurmak için birbirleriyle yarışan Batılı katillere ilişkin soruşturmalar, İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. Savaş sırasında Saraybosna çevresindeki tepelere konuşlanan Sırp keskin nişancılar ile birlikte sivillere ateş edebilmek için yüksek meblağlar ödeyen suçlulara ilişkin olarak "Haftasonu keskin nişancıları" başlıklı bir kitap kaleme alan İtalyan gazeteci Gavazzeni, "Saraybosna Safarisi soruşturmaları, Avrupa'nın dört bir yanında hız kazanıyor" dedi.

Gavazzeni, çeşitli Avrupa ülkelerinde bu katillerin izini süren savcıların çalışmalarını birleştirmek amacıyla bu ay sonu bir toplantı planlamayı düzenlediğini duyurdu. Gavazzeni, İtalya, Avusturya, Fransa, İsviçre ve Belçika'dan savcıların soruşturmaları koordine etmek için 29 Haziran'da bir araya geleceklerini ve toplantının Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacağını söyledi. - ROMA