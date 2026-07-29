Sarayburnu\'nda Rahatsız Edilen Turist

Sarayburnu Sahili'nde, Rusya uyruklu turisti rahatsız edip, takibe alan şahıs kısa sürede Esenler'de gözaltına alındı.

Fatih Sarayburnu Sahili'nde bir şahıs, yürüyüş yapan Rusya uyruklu turisti rahatsız ederek, yürürken takip etti. Durumu fark eden turist o anları kayda aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen E.K. (31), Esenler'de gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyette ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.