Sarıgöl'de Orman Yangınları İçin Toplantı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Orman Yangınları İçin Toplantı

Sarıgöl\'de Orman Yangınları İçin Toplantı
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Kaymakam Dalak başkanlığında muhtarlarla orman yangınlarına karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında orman yangınlarına karşı alınan tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda, mevcut önlemler değerlendirilirken ilave tedbirler de ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede orman yangınlarına karşı bugüne kadar alınan tedbirler gözden geçirilirken, risklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanabilecek ilave önlemler de değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Halil Dalak, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, mahalle muhtarlarının sahadaki rolünün büyük önem taşıdığını vurguladı. Dalak, yangınların önlenmesi konusunda gösterdikleri hassasiyet ve özverili çalışmaları nedeniyle tüm muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlardan bundan sonraki süreçte de aynı duyarlılığı sürdürmelerini isteyen Kaymakam Dalak, orman yangınlarına karşı tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de Orman Yangınları İçin Toplantı - Son Dakika

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