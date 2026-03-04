Sarıgöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 gram yüksek nitelikli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 03 Mart 2026 tarihinde alınan bir duyum üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında K.G. (E/29), E.R.Ş. (E/40) ve M.Ö. (E/23) isimli şahısların üzerlerinde, ayrıca S.C. (E/26) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 10 gram yüksek nitelikli uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmak amacıyla kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden üçü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.C. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA