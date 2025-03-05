Sarıgöl Zabıta Müdürü Erdoğan Akdeniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sarıgöl Zabıta Müdürü Erdoğan Akdeniz Hayatını Kaybetti

Sarıgöl Zabıta Müdürü Erdoğan Akdeniz Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uzun yıllar zabıta müdürü olarak görev yapan 62 yaşındaki Erdoğan Akdeniz, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Aşağıkoçaklar Mahallesinde dualarla toprağa verildi.

05.03.2025 15:05  Güncelleme: 15:08
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir süredir kanser tedavisi gören Zabıta Müdürü Erdoğan Akdeniz hayatını kaybetti. Akdeniz'in cenazesi Aşağıkoçaklar Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Akdeniz'in tabutunun üzerine ise yıllardır kendisiyle özdeşleşen zabıta yeleği ve şapkası bırakıldı.

Sarıgöl Belediyesinde uzun yıllardır Zabıta Müdürü olarak görev yapan Erdoğan Akdeniz (62), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Akdeniz'in ölümü hem mesai arkadaşları arasında hem de ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu. Erdoğan Akdeniz'in de amcaoğlu olan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Kıymetli mesai arkadaşımız, Zabıta Müdürümüz, sevgili amcaoğlum Erdoğan Akdeniz'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, dost ve akrabalarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Hayatını kaybeden Sarıgöl Belediye Zabıta Müdürü Erdoğan Akdeniz öğle namazını müteakip Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları ve gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, mesai arkadaşları, ailesi, dost ve akrabaları katıldı. Erdoğan Akdeniz'in özgeçmişi ise Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz tarafından okundu. Tabutunun üzerine ise kendisiyle özdeşleşen zabıta yeleği ile şapkası bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıgöl Zabıta Müdürü Erdoğan Akdeniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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