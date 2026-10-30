Sarıgül ailesine dönük kara para aklama soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı verildi

Sarıgül ailesine dönük kara para aklama soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu şüphelilerden 10'unun da gözaltına alındığı öğrenildi.
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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