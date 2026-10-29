Sarıgül ailesine kara para aklama iddiasıyla soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı

Sarıgül ailesine kara para aklama iddiasıyla soruşturmada 8 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 8 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Kaynak: İHA
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