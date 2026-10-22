Sarıgül ailesine yeni operasyon, koruması dahil 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sarıgül ailesine yeni operasyon, koruması dahil 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni operasyon düzenlendi, Sarıgül'ün koruması Ömer D.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Müşteki beyanlarında kaynağı belirsiz paraların yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.

Sarıgül ailesi yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D.'nin aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D.'nin aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgül ailesine yeni operasyon, koruması dahil 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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