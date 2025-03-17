Sarıkamış- Kağızman yolunda heyelan
Dev kayalar yolu ulaşıma kapattı
Vatandaşlar elleriyle yolu açmaya çalışıyor
KARS - Sarıkamış ile Kağızman arasında bulunan karayolunda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Dağlık bölgeden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, yolu tamamen kapattı.
İstinat duvarının yıkarak yola düşen kaya parçaları yürekleri ağızlara getirdi. Sabah köylerinden yola çıkan vatandaşla ise yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar, yolun kısa sürede açılması beklerken, yolda çok sayıda araçta mahsur kaldı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda bölgeye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıkamış-Kağızman Yolunda Heyelan - Son Dakika
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