Sarıkamış\'ta Kaybolan Genç Bulundu

Sarıkamış'ta kaybolan 17 yaşındaki bir kişi yapılan aramalar sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Boyalı köyü kırsalında hayvanlarını otlatmak amacıyla sabah evden ayrılan 17 yaşındaki Abdulsamet D.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp olarak aranan Abdulsamet D. bulundu.

UMKE ekiplerince olay yerinde yapılan ilk sağlık değerlendirmesinde vatandaşın genel durumunun iyi olduğu tespit edilmiş olup, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - KARS