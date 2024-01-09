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Sarıkamış'ta köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 2 saatte temizlendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 2 saatte temizlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyü yoluna düşen çığ, Sarıkamış Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla 2 saat içinde temizlendi. Çalışmalar, bölgede etkili olan tipi nedeniyle zaman zaman aksasa da ekipler, çığ kütlelerini yoldan kaldırarak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Sarıkamış\'ta köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 2 saatte temizlendi
09.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:09
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Sarıkamış'ta köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 2 saatte temizlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış hüküm sürüyor. İlçeye bağlı Çamyazı köyü bölgesinde etkili kar ve tipiden dolayı Çamyazı köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksadı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çığ kütleleri yoldan kaldırdı. 2 saat boyunca ulaşıma kapalı bulunan Çamyazı köyü yolu, yürütülen çalışmalardan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sarıkamış'ta köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 2 saatte temizlendi - Son Dakika


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