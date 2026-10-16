Sarıyer Ayazağa'da selin ardından esnaf dükkanlarındaki çamuru temizliyor

Sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da esnaf, yaralarını sarmaya başladı. Bir yandan ekipler diğer yandan esnaf dükkanlarını dolduran çamuru temizlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sele neden oldu. Ayazağa'da araçlar sürüklendi, binanın bodrum katlarını, dükkanları su bastı. Yollar göle döndü. Felekatin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf yaralarını sarmaya başladı. Bir yandan ekipler diğer yandan esnafın kendisi dükkanlarına dolan çamuru temizlemeye çalıştı. Rögarlar temizlendi, su tahliyesi yapıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.