Sarıyer Ayazağa\'daki su baskını havadan görüntülendi, araçlar suda kayboldu

Sarıyer Ayazağa'daki su baskını havadan görüntülendi, araçlar suda kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına Sarıyer Ayazağa'da su baskınına yol açtı; sele kapılan araçlar sürüklendi ve binaları su bastı. Yolların hasar gördüğü bölgede mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı, suya gömülen Ayazağa havadan görüntülendi.
Sarıyer Ayazağa, etkili olan sağanak yağışın ardından suya gümüldü. Adeta göle dönen Ayazağa havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Rekor yağışın düştüğü İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan Ayazağa'da su baskınları yaşandı. Sele kapılan araçlar sürüklendi, binaları su bastı. Yolların da hasar aldığı bölgede mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Suya gömülen Ayazağa havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların suyun içinde adeta kaybolduğu görülüyor. Su baskınlarının yaşandığı binalar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
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