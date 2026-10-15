Sarıyer Ayazağa'daki su baskını havadan görüntülendi, araçlar suda kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer Ayazağa'daki su baskını havadan görüntülendi, araçlar suda kayboldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa\'daki su baskını havadan görüntülendi, araçlar suda kayboldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına Sarıyer Ayazağa'da su baskınına yol açtı; sele kapılan araçlar sürüklendi ve binaları su bastı. Yolların hasar gördüğü bölgede mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı, suya gömülen Ayazağa havadan görüntülendi.

Sarıyer Ayazağa, etkili olan sağanak yağışın ardından suya gümüldü. Adeta göle dönen Ayazağa havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Rekor yağışın düştüğü İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan Ayazağa'da su baskınları yaşandı. Sele kapılan araçlar sürüklendi, binaları su bastı. Yolların da hasar aldığı bölgede mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Suya gömülen Ayazağa havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların suyun içinde adeta kaybolduğu görülüyor. Su baskınlarının yaşandığı binalar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
Hava Durumusu baskınıDoğal Afetİstanbul3. SayfaFırtınaFırtınaAyazağaSarıyerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor 20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Sılay ailesinde 4’üncü kuşak hekim: Ravza Zeynep tıp fakültesini bitirdi, hedefi psikiyatri Sılay ailesinde 4'üncü kuşak hekim: Ravza Zeynep tıp fakültesini bitirdi, hedefi psikiyatri
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:26:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'daki su baskını havadan görüntülendi, araçlar suda kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei