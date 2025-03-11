Sarıyer Belediyesi'nde İhaleye Usulsüzlük Soruşturması: Gözaltılar 34'e Çıktı - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesi'nde İhaleye Usulsüzlük Soruşturması: Gözaltılar 34'e Çıktı

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla bazı belediyelerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Sarıyer Belediyesi'nin de içinde olduğu ihalelerde yolsuzluk tespit edildi.

11.03.2025 18:28
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Sarıyer Belediyesi'nin aralarında bulunduğu belediyelere soruşturma: Gözaltı sayısı 34 oldu

İSTANBUL - İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' kurulduğu tespit edilmişti. Sözde komite içerisinde Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerle görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ve ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı aktarılmıştı. Ayrıca, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı ve ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu da belirlenmişti.

Konuya ilişkin düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma konusu yöntemle terör örgütü DHKP-C'ye aktarılan para miktarının günümüz kuru itibarıyla 22 milyon 870 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül de gözaltına alındı.

Belediye başkanlığı özel kalem müdürü görevinden sonra şu anda Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve Kazova isimli tekstil firmasının eylem tarihinde ortağı olan Ahmet Serdar Demirtaş isimli şahıslar da yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı böylece 34'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Belediyesi'nde İhaleye Usulsüzlük Soruşturması: Gözaltılar 34'e Çıktı - Son Dakika

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