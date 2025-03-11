Sarıyer Belediyesi'nde Usulsüz İhale Soruşturması: Eski Başkanlar İfade Verdi - Son Dakika
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Sarıyer Belediyesi'nde Usulsüz İhale Soruşturması: Eski Başkanlar İfade Verdi

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerde usulsüz ihale iddialarıyla ilgili eski belediye başkanları ifade verdi. Soruşturmanın detaylarında yolsuzluk tespitleri ve örgütle bağlantılı para aktarımı ortaya çıktı.

11.03.2025 17:02
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İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Eski Belediye Başkanları Ali Kılıç ve Hasan Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül Savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' (İKOM) kurulduğu tespit edilmişti. Sözde komite içerisinde Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerle görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ve ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı aktarılmıştı. Ayrıca, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı ve ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu da belirlenmişti.

Konuya ilişkin düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma konusu yöntemle terör örgütü DHKP-C'ye aktarılan para miktarının günümüz kuru itibarıyla 22 milyon 870 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç 'mağdur', Eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldiler, Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Belediyesi'nde Usulsüz İhale Soruşturması: Eski Başkanlar İfade Verdi - Son Dakika

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