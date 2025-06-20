Sarıyer'de Anne, Çocuğunu Zorla Araca Bindirdi

Sarıyer'deki Ukraynalı anne, çocuğunu bir rezidansın önünde zorla araca bindirerek oradan uzaklaştı. Annenin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa'daki bir rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık olan Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Yana R. (39) çiftinin 7 yaşındaki çocuğu D.R., annesi tarafından zorla araca bindirildi. Olayın ardından baba Nızar R. şikayetçi oldu. İfadesinde eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını söyleyen N.R., herhangi bir velayet davasının da açılmadığını ifade etti. Çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından araca bindirildiğini söyleyen baba, daha önce de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Öte yandan, annenin çocuğunu zorla araca bindirdiği anlar ise kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, anne Yara R. ve yanındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL