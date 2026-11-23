Sarıyer'de aslan olduğu iddia edilen hayvanı arama çalışmaları 29'uncu saatine girerken, ormanlık alandaki çalışmalar termal dron kameralarıyla görüntülendi.

Sarıyer'de aslan olduğu iddia edilen kayıp hayvanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp hayvanın sahibinin ve bölgeye nasıl geldiğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, arama faaliyetleri de genişletildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, ormanlık alanda güvenlik önlemleri aldı. Arama çalışmalarına İHAKUT ekipleri de termal dronlarla destek verdi. Akşam saatlerinde ısıya duyarlı dronlarını ormanlık alana gönderen ekipler, bölgede bulunan canlıları tek tek tespit etmeye çalıştı. Aslan olabileceği değerlendirilen bazı canlıların tespit edilmesi üzerine bölgeye ek dronlar gönderilerek, hayvanların türü belirlenmeye çalışıldı.

"Şu ana kadar elle tutulur bir şey yok"

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren İHAKUT Genel Koordinatörü Okay Narlı, "İstanbul'da 2 gündür gündemde olan kayıp aslan ya da kayıp bir hayvan vakası vardı. Ekipler 2 gündür sahada tespit çalışması yapıyor. Biz de insansız hava araçlarıyla, dronlarla bölgeye geldik ve gece araması yapıyoruz. Ekiplere katkı sağlamak için çalışıyoruz. Şu anda termal dronlarla tespit yapıyoruz. Bu dronlar ısıya duyarlı. Tamamen aslan, kedi veya köpek olduğunu o an kestiremeyiz. Şu anda ısıya duyarlı aldığımız görüntüler var, onları inceliyoruz. Görüntüleri tespit etmek için başka dronlar da gönderiyoruz. Termalle önce ısıyı algılayıp, sonra diğer dronları gönderiyoruz. Ama şu ana kadar elle tutulur bir şey yok" dedi.

Öte yandan İstanbul Valiliği, yeni ulaşılan görüntülerin incelenmesi sonucunda söz konusu hayvanın aslan veya büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıklamıştı.