Sarıyer'de görülen aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bölge havadan görüntülendi.

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde bir gelen bir ihbar üzerine hakerete geçen ekiplerin, aslanın yerinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmaları yaklaşık 16. saattir sürüyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar havadan görüntülenirken, Uskumruköy'de jandarmanın güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolları kapattığı görüldü.