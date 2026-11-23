Sarıyer'de aslan yakalama çalışmaları 16. saatinde, bölge havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de dün akşam bir aslan görüldüğü ihbarıyla başlatılan yakalama çalışmaları yaklaşık 16. saattir devam ediyor. Uskumruköy'de jandarmanın güvenlik önlemi olarak bazı yolları kapatmasıyla bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.
Sarıyer'de görülen aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde bir gelen bir ihbar üzerine hakerete geçen ekiplerin, aslanın yerinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmaları yaklaşık 16. saattir sürüyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar havadan görüntülenirken, Uskumruköy'de jandarmanın güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolları kapattığı görüldü.
Kaynak: İHA
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