Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslan için ekipler 12 saattir çalışmalara devam ediyor.

Uskumruköy'de ihbar üzerine ekiplerin aslanı yakalama çalışmaları 12 saattir devam ediyor. Ekipler yerini tespit ettiği aslanı uyutmak için çaba harcarken, uzun süre boyunca uyuşturucu iğne ile vurulmaya çalışıldığı henüz vurulamadığı öğrenildi. Gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği, gözden kaybolduğu de belirtildi. Öte yandan, arama çalışmalarının yapıldığı alan havadan görüntülendi.

Aslanı görüp yerini bildirdiğini belirten Arda Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" diye konuştu.