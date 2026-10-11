Sarıyer'de çarpışan otomobil ve taksi, yangında kullanılamaz hale geldi. - Son Dakika
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Sarıyer'de çarpışan otomobil ve taksi, yangında kullanılamaz hale geldi.

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Sarıyer\'de çarpışan otomobil ve taksi, yangında kullanılamaz hale geldi.
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Sarıyer'de akşam saatlerinde TEM Otoyolu Maslak istikametinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu araçlar bir anda alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 araç kullanılamaz hale geldi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasının ardından, kaza yapan otomobil ile taksi alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikametinde seyir halinde olan otomobil ile taksinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından araçlar aniden alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücüler ve yolcular kendilerini hızla dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler araçları hızla sardı ve araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Otoyolu kullanan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanan araçlar söndürüldü. Yangında 2 araç da kullanılamaz hale geldi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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