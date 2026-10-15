Sarıyer\'de dere taşmasıyla su basan fabrikada 24 saat mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Sarıyer'de sel sularının bastığı fabrikada mahsur kalan işçiler 24 saat sonra kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer'de dere taştı. Derenin taşmasıyla fabrikayı su bastı. Dün geceden beri mahsur kalan fabrika işçileri büyük panik yaşadı. Fabrika işçileri uzun süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

Dün geceden beri mahsur olduklarını ifade eden bir vatandaş, "Yüksek bir yer olan şantiye de bekledik. 60, 70 kişi vardı. Dün geceden beri mahsuruz. OYAK'ın kepçesi geldi bizi aldı" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Dün akşamdan beri mahsuruz, OYAK beton geldi bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.