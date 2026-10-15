Sarıyer'de dere taşmasıyla su basan fabrikada 24 saat mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de dere taşmasıyla su basan fabrikada 24 saat mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer\'de dere taşmasıyla su basan fabrikada 24 saat mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de dere taşmasıyla su basan fabrikada dün geceden beri mahsur kalan işçiler, 24 saat sonra ekiplerce kurtarıldı. Bir vatandaş şantiyede 60, 70 kişinin beklediğini ve OYAK'ın kepçesiyle kurtarıldıklarını anlattı; suların çekildiği alan havadan görüntülendi.

Sarıyer'de sel sularının bastığı fabrikada mahsur kalan işçiler 24 saat sonra kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer'de dere taştı. Derenin taşmasıyla fabrikayı su bastı. Dün geceden beri mahsur kalan fabrika işçileri büyük panik yaşadı. Fabrika işçileri uzun süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

Dün geceden beri mahsur olduklarını ifade eden bir vatandaş, "Yüksek bir yer olan şantiye de bekledik. 60, 70 kişi vardı. Dün geceden beri mahsuruz. OYAK'ın kepçesi geldi bizi aldı" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Dün akşamdan beri mahsuruz, OYAK beton geldi bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hava Durumuİstanbul3. SayfaSarıyerGüncelOYAKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor 20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:30:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Sarıyer'de dere taşmasıyla su basan fabrikada 24 saat mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei