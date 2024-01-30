Sarıyer'de bir gazinoda gönül ilişkisi olduğu kadının oturduğu masadaki 2 gence silahla ateş açıp, birini öldüren katil zanlısı Tuzla'da saklandığı evde yakalandı.
Sarıyer Huzur Mahallesi'nde saat 02.45'de meydana gelen olayda, bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya gelen Yusuf H., (36) burada çalışan Burcu S. (37) ile gönül ilişkisi yaşamaya başlamıştı. Olay gibi gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıkmıştı. Burada gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.'nin iki adamın masasında olduğunu görünce çılgına dönmüştü.
Kadını adamların masasında görünce dehşet saçmıştı
Burcu S. ile tartışan Yusuf H.'nin arasına masada oturan Yunus D. (22) ile Ömer Danış (30) girmişti. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., Ömer Danış ve Yunus D.'ye kurşun yağdırmıştı. Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Yunus D. ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış yaralılar tedavi altına alınmıştı.
Biri hastanede hayatını kaybetmişti
Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Yunus D.'nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvurmuş, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etmişti. Saldırganın olaydan sonra saklandığı Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evde yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de Gazinoda Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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