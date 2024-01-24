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Sarıyer'de gece kulübü saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de gece kulübü saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de bir gece kulübünde çıkan tartışma sonrası silahlarla mekanı tarayan saldırganlarla olaya müdahale eden polis arasında çatışma çıkmış, olayla ilgili 2 polis, 2 mekan çalışanı ve 1 taksici yaralanmıştı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın detayları ve saldırganların kaçtığı belirtildi.

Sarıyer\'de gece kulübü saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:49
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Sarıyer'de bir gece kulübünde çıkan tartışma sonrası silahlarla mekanı tarayan saldırganlarla olaya müdahale eden polis arasında çatışma çıkmış, olayla ilgili 2 polis, 2 mekan çalışanı ve 1 taksici yaralanmıştı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklamada polisin inceleme yaptığı sırada ikinci saldırı meydana geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından Sarıyer'de bir gece kulübünde çıkan silahlı saldırı olayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, " 24.01.2024 tarihi saat 04.45 sıralarında Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda olay yerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si görevli polis memuru olmak üzere 4 kişi de yaralanmıştır. Emniyet birimlerinin yaptığı ilk incelemede ise olayın gelişiminin şu şekilde olduğu tespit edilmiştir. 5 şüpheli şahıs, olaydan bir süre önce eğlence mekanına gelerek taşkınlık çıkarmış. Şüphelilerden ikisinin, yanında silah taşıdığının görülmesi üzerine 5 şahıs, işyeri çalışanları tarafından dışarı çıkarılmıştır. 5 şüpheli, olaydan yaklaşık bir saat sonra motosiklet ile olay yerine gelerek iş yerine silahlı saldırıda bulunmuştur. İlk saldırının ardından gelen ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken şüpheliler, olay yerine tekrar gelerek ikinci saldırıyı gerçekleştirmiştir. Emniyet ekiplerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Meydana gelen saldırıda 2 polis memuru ve 3 sivil şahıs yaralanmış, yaralılardan M.S.Ş. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta olup, olaya karışan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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