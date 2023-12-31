Sarıyer'de kadınların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü
İSTANBUL - Sarıyer Emirgan sahilinde bulunan bir restoranın önünde kadınlar arasında park kavgası yaşandı. Çevredeki vatandaşların tarafları güçlükle sakinleştirdiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, sabah erken saatlerde Sarıyer Emirgan sahilinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranın önünde 2 kadın park nedeniyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşlar tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen kadınlar daha sonra oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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