Sarıyer'de kardeşini bıçaklayan adamı silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sarıyer'de kardeşini bıçaklayan adamı silahla vuran şüpheli yakalandı

Sarıyer Baltalimanı'nda 1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı silahla kalçasından vurarak yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.04.2024 11:21
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Sarıyer'de 1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı silahla kalçasından vurarak yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan Samet F. ve Server Y. Yaşam Vadisi'nde karşılaştı. Aralarında tartışma başlarken Samet F., tabancası ile Server Y.'yi kalça kısmından 1 el ateş ederek yaraladı. Samet F. olayın ardından kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Server Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Server Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, şüpheli Samet F., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 yıl önce Server Y.'nin Samet F.'nin kardeşi olan Soner F.'yi bıçaklaması nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de kardeşini bıçaklayan adamı silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

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