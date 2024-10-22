Sarıyer'de Kayıp Kedi Kurtarıldı

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Sarıyer'de denize düşen kediyi kurtarma operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de, denize düşen kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar başarılı olamayınca kedi, olay yerine gelen su altı ve su üstü arama kurtarma itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen vatandaşlar denizden bir kedinin sesinin geldiğini fark etti. Vatandaşlar, cep telefonu ışıklarıyla etrafı kontrol edip kediyi aradı. Kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir süre etrafı kontrol edip, kedinin yerini tespit etmeye çalıştı ancak kediyi bulamadı. Bunun üzerine Su Altı ve Su Üstü Arama-Kurtarma İtfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kedinin köprünün altına sıkıştığını belirledi. Yeri tespit edilen kedi sağ olarak kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.