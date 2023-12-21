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Sarıyer'de kaza sonrası araçlar kaldırıldı, yol trafiğe açıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de kaza sonrası araçlar kaldırıldı, yol trafiğe açıldı

Sarıyer'de freni patlayan tır ile çöp arabasının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar 9 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Sarıyer\'de kaza sonrası araçlar kaldırıldı, yol trafiğe açıldı
21.12.2023 - 23:50,
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Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası araçlar kaldırıldı

9 saatlik çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de freni patlayan tırla karşı yönden gelen çöp arabasının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası tır bariyerleri aşarak dururken, yol kenarındaki boş araziye düşen çöp arabası 9 saat süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, 06.45 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AJH 90 plakalı tırın frenleri patladı. Tır şoförü İbrahim Güzel yönetimindeki tır sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Eyüp Karakum idaresindeki 34 BHC 076 plakalı çöp arabasıyla çarpıştı. Sarıyer Belediyesine ait çöp arabası çarpışmanın etkisiyle yolun aşağısındaki araziye düştü. Tır da bariyerlere çarparak durdu. Tırın bir kısmı bariyerleri aşarken, yaklaşık 3.5 metre yükseklikten aşağı düşen çöp arabası yan yatarak ağaçlara takılı kaldı. Kazada Karukum hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve çöp arabasında bulunan 2 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleler sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine vinç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası kaza yapan araçlar yaklaşık 9 saat sonra kaldırıldı. Vinçler yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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