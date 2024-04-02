Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı: 1 yaralı
İSTANBUL - Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yokuş aşağı hızla ilerleyerek park halindeki iki araca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Büyüktepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPB 74 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Önce park halindeki hafif ticari araca vuran otomobil sürücüsü, ardından vurduğu aracı sürükleyerek park halindeki bir minibüse çarptı. Kaza sonrasında sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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