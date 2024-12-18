Sarıyer'de Minibüs Şoföründen Yolculara Tepki

3.Sayfa

Sarıyer'de seyir halindeki bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia ederek çılgına döndü. Ücreti alana kadar yolcuları indirmeyen şoför, "Parayı vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa kurunun yanında yaş da yanacak" diyerek vatandaşları tehdit etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Mahallesi- Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan 34 M 1019 plakalı minibüsün şoförü, 20 yolcunun 18 liralık ücreti vermediklerini söyleyerek çılgına döndü. Minibüs şoförü, 20 kişi ücreti verdikten sonra herkesi indireceğini söyledi. Yolculara sinirlenen minibüs şoförü, "Yukarı çıkacağız, parasını aldığım herkesin de parasını geri vereceğim. Kurunun yanında yaş da yanacak yeter. Kaç gündür aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 20 kişi. 35 kişi var arabada. Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Konuşmaya gelince dürüstmüşüz. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, çılgına dönen minibüs şoförünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL