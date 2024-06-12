Sarıyer'de Motosikletli Kadın Uyuyan Çocukla Tehlikeli Yolculuk Yaptı

3.Sayfa

Sarıyer'de motosikletli bir kadın, uyuyan çocukla yolculuk yaptı. Kadının önüne oturttuğu çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Olay, Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir kadın, uyuyan çocuğu önüne oturtarak yolculuk yaptı. Kadının kafasında kask olduğu görülürken, çocuk için ise herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı dikkatlerden kaçmadı. Diğer sürücülerin tepki gösterdiği motosikletli kadının uyuyan çocukla tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. - İSTANBUL