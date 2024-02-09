Sarıyer'de motosikletlilere denetim: 10 sürücüye 8 bin 658 TL ceza - Son Dakika
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Sarıyer'de motosikletlilere denetim: 10 sürücüye 8 bin 658 TL ceza

Sarıyer\'de motosikletlilere denetim: 10 sürücüye 8 bin 658 TL ceza

Sarıyer Emirgan sahilinde gerçekleştirilen dron destekli denetimde kural dışı hareket eden motosiklet sürücülerine toplamda 8 bin 658 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde kask takmamak, yürüme yolunda motosiklet sürmek ve seyir halinde telefonla konuşmak gibi ihlaller tespit edildi.

09.02.2024 23:31  Güncelleme: 23:34
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Sarıyer'de motosikletlilere yönelik denetim: 10 sürücüye toplamda 8 bin 658 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Sarıyer Emirgan sahilinde kural dışı hareket eden motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen dron destekli denetimde 10 sürücüye toplamda 8 bin 658 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli denetim yaptı. Emirgan-Sarıyer sahil yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde kural dışı motosiklet süren sürücüler tespit edildi. Durdurulan sürücülerin evrakları kontrol edilirken ayrıca güvenli motosiklet sürmek için kask, mont ve eldiven gibi ekipmanları kullanıp kullanmadıklarına da bakıldı. Denetim sonunda 5 sürücüye kask takmamaktan, 3 sürücüye yürüme yolunda motosiklet sürmekten ve 2 sürücüye de seyir halinde telefonla konuşmaktan toplam 8 bin 658 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sarıyer'de motosikletlilere denetim: 10 sürücüye 8 bin 658 TL ceza - Son Dakika
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